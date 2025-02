NetHunt

Nethunt to narzędzie do automatyzacji sprzedaży, które dosłownie mieszka w Twoim Gmailu i innych aplikacjach Google Workspace. Pomaga zespołom sprzedaży w zarządzaniu potencjalnymi klientami, pielęgnować relacje klientów, monitorować postęp sprzedaży i zamykać więcej ofert. Więcej o Nethunt CRM 🙂 Zorganizuj bazę klientów Użyj podstawowych funkcji CRM w Nethunt, aby zorganizować bazę klientów w najbardziej wydajny sposób. ✓ Naże się żmudne wprowadzanie danych na zawsze. ✓ Użyj duplikatu duplikatu Nethunt, aby przez cały czas utrzymać czyste dane. ✓ Wymagane pola zawierają zegarki nad danymi, aby upewnić się, że masz to, czego potrzebujesz. ✓ Twoja baza klientów jest bezpiecznie przechowywana w jednym miejscu, chroniona przed wyciekami lub wścibskimi oczami przez właściwe zarządzanie dostępem. 📞 Przechwytuj nowe leady przez wiele kanałów Nethunt CRM jest zintegrowany z wieloma narzędziami, które pozwalają uzyskać nowych potencjalnych klientów z różnych źródeł i przechowywać komunikację w ramach rekordów CRM. ✓ Utwórz nowe potencjalnych klientów z połączeń przychodzących i wychodzących ✓ Zamień czaty witryny w nowe potencjalne potencjalne potencjalnie klientów ✓ Zdobądź nowych potencjalnych klientów z platform mediów społecznościowych ✓ Dodaj nowe potencjalne potencjalne klientów do CRM od posłańców ✓ Zwyciężanie potencjalnych klientów z niestandardowych formularzy internetowych 📋 Leady segmentowe i bazują klienci Rozbij bazę klientów na ukierunkowane segmenty, aby wysłać spersonalizowane boiska, używając różnych makr - tytułu pracy, potrzeby, wielkości firmy i innych. ✓ Użyj niestandardowych filtrów i widoków, aby podzielić swoje kontakty. ✓ Zapisz nieograniczoną liczbę segmentów lub podziel się nimi z zespołem. ✓ Udaj te segmenty automatycznie, gdy nowi użytkownicy dopasowują pewne parametry. 💲 Buduj rurociąg sprzedaży Zmień kontakty w leady i popchnij je w dół piękny, funkcjonalny rurociąg. ✓ Dodaj nowe oferty, ich wartość, prawdopodobieństwo zamknięcia i oczekiwana data zamknięcia. ✓ Śledź oferty postępów przez etapy rurociągu. ✓ Poznaj przychody utknięte na każdym etapie rurociągu ✓ Zablokowane przez plamy potencjalne potencjalne potencjalne klientów i jak popchnąć je do zakupu. ✓ Utwórz jeden lub kilka niestandardowych rurociągów dla swoich produktów i usług. ✓ Buduj prognozy, którym możesz zaufać. ⭕ Zarządzaj zadaniami Zorganizuj swój dzień pracy i zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu. Wszystko w Gmailu. ✓ Zarządzaj zadaniami i współpracuj z zespołem w Gmailu. ✓ Automatycznie przypisuj zadania według określonych kryteriów lub algorytmu okrągłego-robiny. ✓ Link zadań do e -maili i rekordów CRM. ✓ Otrzymuj codzienne zadania, aby zaplanować dzień. 🤖 Zautomatyzuj procesy sprzedaży w Gmailu Nethunt CRM pozwala użytkownikom zautomatyzować cały proces sprzedaży - od przechwytywania ołowiu do etapu rurociągu ofert po powiadomienia. ✓ Zwyciężanie potencjalnych klientów z różnych źródeł i dodaj je do CRM. ✓ Przypisz menedżerów do potencjalnych klientów i skonfiguruj spersonalizowane auto-powtórzenia. ✓ Automatycznie priorytetyzuj potencjalnych klientów w zależności od ich zachowania ✓ Ustaw sekwencje do pielęgnacji potencjalnych klientów. ✓ Automatycznie łączą rozmowy e -mail, rozmowy, połączenia z profilem CRM. ✓ Mieć algorytm przenieś prowadzenie do następnego etapu rurociągu w oparciu o odpowiedź prowadzącego. ✓ Utwórz automatyczne zadania dla zespołu. ✓ Ustaw powiadomienia dla zespołu, gdy w rurociągu nastąpi ważne zmiany. ✓ Zautomatyzuj wprowadzanie danych. ✉️ Automatyzacja e -mail ✓ Utwórz osobiste i udostępnione szablony e -mail w Gmailu. ✓ Łatwo i szybko napisz powtarzające się e -maile. ✓ Personalizuj szablony e -mail za pomocą niestandardowych pól. ✓ Użyj szablonów e -mail w codziennej korespondencji e -mail, kampaniach e -mail lub zautomatyzowanych sekwencjach e -mail. 📩 Śledzenie e -maila Śledź swój e -mail otwiera się i kliknie w Gmailu. ✓ Wiedz, czy, kiedy i jak często odbiornik wyświetla e-maile w czasie rzeczywistym. ✓ Wiedz, kiedy ludzie otwierają twoje e -maile, aby zapewnić wgląd dla Twojego zespołu. ✓ Priorytetyzuj potencjalnych klientów w oparciu o ile razy otwierają e -maile lub kliknij linki. ✓ Użyj śledzenia wiadomości e -mail w przypadku regularnych wiadomości e -mail, kampanii e -mailowych i zautomatyzowanych sekwencji e -mail. 🔁 Kampanie e -mailowe Wysyłaj kampanie e-mail i kampanie kontrolne w Gmailu. ✓ Wyślij kampanie e -mail do segmentów niestandardowych lub całej bazy klientów. ✓ Skonfiguruj wiadomości e-mail do poprzednich kampanii e-mailowych. ✓ Monitoruj statystyki kampanii: Otwiera, kliknięcia, rezygnacje z subskrypcji, odbicia i odpowiedzi. ✓ Wyślij kampanie e -mail za pośrednictwem Gmaila, Nethunt SMTP lub własnego serwera SMTP. 📊 Raportowanie sprzedaży Śledź kluczowe wskaźniki biznesowe i wydajność zespołu z raportami w Nethunt CRM. ✓ Śledź skuteczność całego zespołu i każdego menedżera osobno - liczba wysłanych e -maili, prezentacji, połączeń, itp. ✓ Analizuj wzrost biznesu w porównaniu z poprzednimi okresami - liczba zamkniętych umów, a także wygenerowanych przychodów. ✓ Analizuj przychody, rozkładając je przez menedżera, przez określony produkt, według kraju itp. ✓ Śledź osiągnięcie limitu. ✓ Przeanalizuj przyczyny utraty ofert. ✓ Zbuduj prognozę sprzedaży, której możesz zaufać.