Oprogramowanie do generowania popytu - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

LeadPyramid

leadpyramid.com

LEADPYRAMID JEST OD WIELU LAT Przodkiem w branży usług baz danych. BYŁO TO JEDNOSTKOWE ROZWIĄZANIE DLA FIRM SZUKAJĄCYCH DOCELOWYCH PERSPEKTYW DLA SWOICH E-MAILÓW I NUMERÓW TELEFONU Leadpyramid to kompleksowe rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania dotyczące baz danych. Jest to narzędzie do analizy sprzedaży, które pomaga organizacji w dalszym pozyskiwaniu potencjalnych klientów dzięki zweryfikowanym potencjalnym klientom. Jest to idealne rozwiązanie dla firm w zakresie identyfikacji odpowiednich klientów B2B do kampanii e-mail marketingowych i telemarketingowych. Leadpyramid może dostarczać dane dla informatyki (IT), opieki zdrowotnej, zasobów ludzkich, marketingu lub dowolnej listy decydentów z dowolnej branży. Rozwiązanie pomogło wielu organizacjom w zakupie i stworzeniu odpowiedniego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla ich podejścia marketingowego skupionego na koncie. LeadPyramid buduje bazę danych, która jest weryfikowana w czasie rzeczywistym i pozwala uzyskać najlepszą dokładność dostarczania bazy danych.