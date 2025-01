Oprogramowanie do generowania popytu - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Leadpipe

leadpipe.com

Wszystko, co chciałeś wiedzieć o osobach odwiedzających Twoją witrynę... ...Ale Twoje analizy nigdy Ci tego nie powiedziały. Liczby mówią Ci, ile osób odwiedziło. Leadpipe powie ci kto. Identyfikacja na poziomie osoby: dokładnie dowiedz się, kto odwiedził firmę. Uzyskaj nazwiska, adresy e-mail i dane współpracowników. Nie przewidywaj, kto odwiedził; Wiedz to. wiedząc, kto odwiedził firmę Microsoft, szukając igły w stogu siana, wiesz dokładnie, kto odwiedził firmę. uzyskaj imię i nazwisko pracownika, adres e-mail i numer telefonu. wiedza o tym, kto odwiedził witrynę i jej dane kontaktowe, to tylko część podróży kupującego. wiedzieć, które strony odwiedził kupujący, jak długo na nim przebywał, jakich słów kluczowych użył, i uzyskać podsumowanie podróży. jeszcze bardziej zacieśnij tę relację. poznaj linki do użytkowników, dzięki czemu możesz kontaktować się nie tylko z pocztą e-mail, ale także nawiązywać kontakty w celu uzyskania głębszych relacji i lepszego zrozumienia o odwiedzającym. uzyskaj informacje o współpracownikach odwiedzającego i dane pracowników firmy, w tym nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i adresy na LinkedIn. och, czy wspominaliśmy, że jest on zawarty w naszych głównych pakietach? rozumiemy, że potrzebujesz także kontaktu wychodzącego i nie każdy idealny profil klienta odwiedza Twoją stronę (jeszcze). uzyskaj dostęp do ponad 602 milionów kontaktów, uzyskaj ich adresy e-mail, nazwiska i wszystkie dane potrzebne do dotarcia do innych osób. naszym celem jest, aby Twoja firma posiadała bardziej wiarygodne i aktualne dane, a nie zmuszanie Cię do nauki nowej platformy. zaprojektowaliśmy rurę prowadzącą w taki sposób, że można ją ustawić i zapomnieć. automatyzuj dane i integracje za pomocą kilku kliknięć i otrzymuj informacje automatycznie przesyłane do Twojego CRM. odwiedzający po raz pierwszy i powracający, lokalizacja, źródła ruchu, użytkownicy zaangażowani i odrzuceni, urządzenia, dane dotyczące stron wejściowych i wyjściowych. obejmuje to wszystko, co potrzebne do pełnego zrozumienia podróży kupującego, przedstawione w prosty sposób. wszystkie e-maile, które Ci przedstawiamy, są sprawdzane. punktujemy leady od 40-100. cokolwiek powyżej 40, jesteśmy pewni, że e-mail jest ważny. poniżej 40 lat, uważamy, że może to być ważne i nie będziemy za to pobierać kredytów. trzymaj to. udostępniamy Ci informacje o odwiedzającej firmie, dokładne dane pracowników firmy, bazę danych współpracowników, ich profile na LinkedIn, numery telefonów i e-maile. dostęp do bazy danych b2b wszystkich kontaktów na LinkedIn, proste integracje i zaawansowane narzędzia analityczne. wszystko to jest oferowane w jednym prostym pakiecie