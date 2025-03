Imagga

imagga.com

Imagga to platforma oparta na chmurze i lokalnych interfejsach API do automatycznego tagowania obrazów i wideo przeznaczona dla programistów, firm i przedsiębiorstw. Technologia Imagga pomaga firmom zrozumieć ich wielkoskalowe i dynamiczne kolekcje obrazów i wideo. Obecnie (stan na październik 2017 r.) używany przez ponad 11 500 programistów i ponad 220 firm na całym świecie i otrzymał wiele światowych nagród i wyróżnień, takich jak Najlepszy Dostawca Technologii na South Summit '15 przyznany przez HM The King of Spain, Global Champion in News and Media na World Nagrody Summit '16 przyznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Global Innovator in Image Analytics '16 przyznane przez IDC. Pionier i światowy innowator w obszarze tagowania obrazów jako przestrzeni usług – firma od 2011 roku korzysta z chmurowego API, a od 2013 roku swoich flagowych technologii autotagowania i autokategoryzacji. Oprócz technologii rozpoznawania obrazów Imagga zapewnia platformę opartych na chmurze interfejsów API do automatycznego rozpoznawania, oznaczania i kategoryzacji obrazów, która umożliwia programistom i firmom tworzenie aplikacji i rozwiązań obsługujących obrazy. W razie potrzeby technologia może zostać dostarczona również w formie instalacji lokalnej. Technologia rozpoznawania obrazów Imagga w pełni automatyzuje proces przypisywania zdjęć do słów kluczowych i/lub kategorii specyficznych dla domeny. Rozwiązanie jest skalowalne w poziomie i może obsłużyć dowolną liczbę obrazów, które należy przeanalizować i opatrzyć adnotacjami. Może dostosować się do potrzeb klienta poprzez niestandardowe szkolenia i/lub pętlę informacji zwrotnej. Opakowany w bardzo łatwe do zintegrowania API w chmurze lub lokalnie, może wejść do produkcji w ciągu kilku godzin.