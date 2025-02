Oprogramowanie do głębokiego uczenia się - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

FaceMRI

FaceMRI to grupa badawcza zajmująca się oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy z siedzibą w USA. FaceMRI to najbardziej zaawansowana wyszukiwarka rozpoznawania twarzy dla komputerów Mac i PC. FaceMRI posiada pakiet oprogramowania do rozpoznawania twarzy, które może kategoryzować twarze według płci (męska, żeńska, niebinarna), przedziału wiekowego, wieku i rasy. Twórz wykresy obecności i analizy. Twarze można wyodrębniać poprzez + importowanie obrazów + import filmów + wyszukiwanie w Internecie (FB, LinkedIn, Instagram) + importowanie folderów + kamera internetowa i kamery IP + IOT i kamery bezpieczeństwa. + Klucze USB i urządzenia zewnętrzne FaceMRI wykorzystuje moc rozpoznawania twarzy, aby odblokować analizy obrazów i filmów. Użytkownicy mogą pobrać aplikację na komputer Mac lub PC i importować zdjęcia i filmy. Wyodrębni twarze i osoby z filmów i obrazów, użytkownicy będą mogli dodawać twarze do klientów i tworzyć niestandardowe raporty. Ponadto pracownicy mogą tworzyć na podstawie filmów wykresy demograficzne według wieku, płci i rasy i sprawdzać, kim są Twoi klienci. FaceMRI posiada również technologię wyszukiwania osób, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć własne raporty. Pracownicy mogą śledzić obecność na rozmowach Zoom, kto brał udział w rozmowie firmowej i kogo nie było. Pracownicy mogą łączyć się z kamerami internetowymi, kamerami bezpieczeństwa i kamerami IoT, aby śledzić, kto wchodzi do Twojej firmy. FaceMRI tworzy osobiste raporty z kanałów wideo, dzięki czemu użytkownicy mogą monitorować, kto wchodzi do Twojej firmy.