Oprogramowanie do głębokiego uczenia się - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Irida Labs

iridalabs.com

Irida Labs zasila czujniki i rozwiązania AIoT oparte na wizji, wprowadzając wizję komputerową i sztuczną inteligencję na brzegach, pomagając firmom na całym świecie opracowywać skalowalne rozwiązania oparte na wizji. Irida Labs zapewnia zintegrowane oprogramowanie wizyjne zoptymalizowane pod kątem AIoT, wykorzystujące wizję komputerową i głębokie uczenie się, przekształcając ramki ograniczające w aplikacje wizyjne w świecie rzeczywistym. Kompleksowa platforma oprogramowania i usług sztucznej inteligencji firmy Irida Labs, PerCV.ai, odblokowuje niezliczone aplikacje do widzenia komputerowego i sztucznej inteligencji, umożliwiając skalowalne rozwiązania wizyjne do wykrywania ludzi, pojazdów i obiektów, identyfikacji, śledzenia i szacowania pozycji 3D w szerokim zakresie rynków, takich jak Przemysł 4.0, inteligentne miasta i przestrzenie oraz handel detaliczny. Wykorzystując ponad 10-letnie doświadczenie inżynieryjne w zakresie sprzętu i oprogramowania wbudowanego systemu wizyjnego, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, projektowania systemów wizyjnych i optyki, zapewniamy wsparcie przez cały cykl życia produktu Vision-AI, od projektu systemu po gotowość do wdrożenia. korzystaj z Vision AI na urządzeniu. Zastrzeżona, najnowocześniejsza technologia Irida Labs opiera się na patentach USPTO w zakresie wbudowanej wizji i ML. Dzięki silnej współpracy Irida Labs ze światowej klasy liderami, takimi jak HikVision, Intel, Analog Devices, Qualcomm, Arrow, ARM, żeby wymienić tylko kilka, Irida Labs zbudowała ekosystem zdolny do holistycznego wspierania nawet najbardziej wymagających aplikacji do przetwarzania obrazu komputerowego. Szybko rozwijający się zespół Irida Labs ma swoją siedzibę w Europie i Grecji, a globalny zasięg działalności Irida Labs rozciąga się od Europy Północnej i Środkowej po Amerykę Północną i Azję.