Aplikacje randkowe - Najpopularniejsze aplikacje - Sierra Leone

Tinder

tinder.com

Tinder to aplikacja do obsługi sieci geospołecznych i randek online, która umożliwia użytkownikom anonimowe przesuwanie palcem w celu polubienia lub nielubienia innych profili na podstawie ich zdjęć, krótkiej biografii i wspólnych zainteresowań. Gdy dwóch użytkowników się „dopasuje”, mogą wymieniać wiadomości. Tinder został uruchomiony w 2012 roku w inkubatorze startupów Hatch Labs jako wspólne przedsięwzięcie IAC i firmy Xtreme Labs zajmującej się tworzeniem aplikacji mobilnych. Do 2014 roku Tinder odnotowywał około 2 miliardy „przesunięć” dziennie (według https://datingzest.com/tinder-statistics/). Tinder pierwotnie wymagał dostępu do konta na Facebooku, aby móc korzystać z aplikacji, ale w sierpniu 2019 r. zaczął umożliwiać użytkownikom rejestrację za pomocą samego numeru telefonu. Dostęp do aplikacji można uzyskać za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej na komputerze. Tinder działa w modelu biznesowym freemium.