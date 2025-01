Narzędzia do wizualizacji danych - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspy Salomona

Geckoboard

Geckoboard to bezproblemowe narzędzie do tworzenia i udostępniania biznesowych dashboardów w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany, aby pomóc kierownikom zespołów w wyświetlaniu bieżących danych dla ich zespołu i całej organizacji, Geckoboard integruje się bezpośrednio z ponad 80 różnymi narzędziami i usługami, które pomogą Ci pobrać dane i uzyskać profesjonalnie wyglądający pulpit nawigacyjny widoczny dla innych w ciągu kilku minut. Nie wymaga kodowania ani szkolenia. Twórz pulpity nawigacyjne bezpośrednio w przeglądarce za pomocą prostego interfejsu typu „przeciągnij i upuść” i wydobywaj ważne liczby, metryki i wskaźniki KPI z martwych raportów i arkuszy kalkulacyjnych. Geckoboard sprawia, że ​​Twoje kluczowe dane stają się bardziej atrakcyjne dla wszystkich, dzięki wizualizacjom, które każdy może zrozumieć na pierwszy rzut oka i które aktualizują się automatycznie, aby zawsze być aktualne. Podkreśl godne uwagi zmiany w niektórych wskaźnikach za pomocą wskaźników stanu, które zwracają uwagę na liczby, które osiągają wyniki powyżej lub poniżej oczekiwań, i jednym kliknięciem wizualnie pokazują cele, do których dążysz. Niezależnie od tego, jak pracuje Twój zespół, Geckoboard ułatwia udostępnianie pulpitów nawigacyjnych. Skopiuj i wklej link do pulpitu nawigacyjnego na żywo, który można przeglądać w dowolnej przeglądarce internetowej, lub zaproś członków swojego zespołu do zalogowania się, przeglądania, a nawet tworzenia własnych pulpitów nawigacyjnych. W przypadku regularnych aktualizacji możesz zaplanować wysyłanie zrzutów ekranu pulpitu nawigacyjnego e-mailem lub publikowanie na kanale Slack w regularnych odstępach czasu. Aby zapewnić maksymalną widoczność, Geckoboard posiada funkcję „Wyślij do telewizora”, która pozwala sparować konto z przeglądarką na dużym ekranie lub telewizorze i wybrać, które dashboardy mają być tam wyświetlane. Może nawet przeglądać kilka pulpitów nawigacyjnych na jednym ekranie. Mamy łatwe do wykonania instrukcje, jak to osiągnąć w jedno popołudnie, korzystając z niedrogiego, gotowego sprzętu. Wreszcie, możesz śledzić kluczowe numery gdziekolwiek jesteś, logując się na swoje konto w przeglądarce urządzenia mobilnego, gdzie możesz uzyskać dostęp do swoich dashboardów, idealnie sformatowanych dla mniejszych ekranów. Twórz swoje pierwsze dashboardy za darmo przez 14 dni – nie są potrzebne żadne szczegóły płatności.