Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality oferuje dwa produkty umożliwiające elastyczne rozwiązywanie problemów związanych z integracją i zarządzaniem danymi w sposób dostosowany do potrzeb zespołów zajmujących się danymi w dynamicznym świecie danych. Data Virtuality Platform — wirtualizacja danych dla elastycznych architektur danych Dzięki unikalnemu połączeniu wirtualizacji danych i replikacji danych, Data Virtuality Platform zapewnia zespołom zajmującym się danymi elastyczność pozwalającą zawsze wybierać właściwą metodę dla konkretnych wymagań. Umożliwia działanie Data Fabric i Data Mesh, zapewniając możliwości samoobsługi i funkcje zarządzania danymi, które są niezbędne w tych strukturach. Przedsiębiorstwa na całym świecie, takie jak BSH, PGGM, PartnerRe czy Crédit Agricole wykorzystują Data Virtuality Platform do budowania nowoczesnych architektur danych, które spełniają dzisiejsze i przyszłe wymagania biznesowe. Pipes — łatwa i niezawodna replikacja danych Dzięki Pipes każdy może za pomocą kilku kliknięć zbudować potoki danych z ponad 200 dostępnych źródeł do hurtowni danych. W pełni zautomatyzowany i bez żadnego kodowania. Wiele firm z przestrzeni E-Commerce i Marketplace, a także Agencji Marketingowych wybiera Pipes, aby zawsze mieć świeże dane w dowolnym momencie. Dzięki Pipes Professional zespoły zajmujące się danymi mogą dodatkowo budować własne potoki danych za pomocą języka SQL i wykorzystywać zależności zadań, a także zaawansowane typy replikacji. Stopka redakcyjna: https://datavirtuality.com/imprint/ Informacja o ochronie prywatności: https://datavirtuality.com/privacy-notice/