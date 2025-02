Oprogramowanie do wirtualizacji danych - Najpopularniejsze aplikacje - Szwecja

Denodo

denodo.com

Umożliwiamy organizacjom łączenie się ze wszystkimi swoimi danymi w czasie rzeczywistym. Denodo jest liderem w dziedzinie logicznej sieci danych opartej na wirtualizacji danych, zapewniającej dostęp do danych, zarządzanie danymi i możliwości dostarczania danych w najszerszym zakresie źródeł danych korporacyjnych, chmurowych, dużych zbiorów danych i nieustrukturyzowanych źródeł danych bez przenoszenia danych z ich oryginalnych repozytoriów. Klienci Denodo ze wszystkich głównych branż zyskali znaczną elastyczność biznesową i zwrot z inwestycji. Platforma Denodo oferuje aktywny katalog danych do wyszukiwania semantycznego i zarządzania danymi w całym przedsiębiorstwie, wiodącą w branży inteligentną akcelerację zapytań wspomaganą przez sztuczną inteligencję, zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą chmurową dla wdrożeń wielochmurowych i hybrydowych oraz wbudowane możliwości przygotowywania danych do samoobsługi dobrze zarządzana i bezpieczna analityka. Denodo zapewnia unikalne podejście do integracji i zarządzania danymi, niespotykane w żadnej innej technologii. Klienci Denodo zgłosili: 83% wzrost produktywności użytkowników biznesowych 67% zmniejszenie wysiłku związanego z przygotowaniem danych 65% skrócenie czasu dostarczania danych w porównaniu z ETL, co dało trzyletnie korzyści w wysokości 6,8 mln USD, zwrot z inwestycji na poziomie 408% i zwrot kosztów w ciągu sześciu miesięcy.