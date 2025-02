Platformy do nauki danych i uczenia maszynowego - Najpopularniejsze aplikacje - Singapur

Obviously AI

Oczywiście sztuczna inteligencja to narzędzie niewymagające kodu, zaprojektowane w celu uproszczenia procesu analizy danych. Zawiera funkcje budowania modeli uczenia maszynowego, wyjaśniania wyników i przewidywania wyników, a wszystko to w jednym interfejsie. Modele można budować i wdrażać bezpośrednio z platformy w ciągu kilku minut, oszczędzając znaczną ilość czasu w porównaniu z tradycyjnymi metodami kodowania. Obsługuje różne formy prognozowania, w tym klasyfikację czynników takich jak odejście klienta, konwersja potencjalnego klienta i spłata pożyczki, regresję wyników takich jak sprzedaż, dynamiczna cena i zysk, a także szeregi czasowe do przewidywania ilości w czasie, takich jak sprzedaż w nadchodzących miesiącach lub zapasy ceny. Funkcje narzędzia wykraczają poza budowanie modeli. Umożliwia szybkie wdrażanie modeli AI, integrację API w czasie rzeczywistym w celu tworzenia prognoz na bieżąco w aplikacjach, wizualizację danych predykcyjnych w innych narzędziach, takich jak PowerBI lub Looker, automatyczne monitorowanie modeli i potężne możliwości automatyzacji procesów za pośrednictwem Zapiera. Oprogramowanie obejmuje również wsparcie dedykowanego eksperta ds. nauki o danych, który pomaga w zaspokajaniu potrzeb zespołu, takich jak łączenie, wzbogacanie, czyszczenie i inne zadania statystyczne. Co więcej, użytkownicy mogą zintegrować oczywiście sztuczną inteligencję z innymi narzędziami, takimi jak Zapier, Airtable, Dropbox i Salesforce, aby ulepszyć swoje usługi.