Oprogramowanie do maskowania danych - Najpopularniejsze aplikacje

InfoSum

infosum.com

InfoSum to wiodąca na świecie platforma do współpracy w zakresie danych i jedyne bezpieczne pomieszczenie do przechowywania danych, umożliwiające firmom zapewnianie lepszej obsługi klientów, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu ich prywatności. InfoSum umożliwia bezpieczne połączenia pomiędzy wieloma stronami, aby uwolnić pełny potencjał danych klientów bez ryzyka ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania. InfoSum nie tylko priorytetowo traktuje prywatność konsumentów, ale także ulepsza ją dzięki opatentowanej technologii zapobiegającej przemieszczaniu danych, aby stworzyć najbardziej chronioną, najlepiej połączoną i najbardziej dostępną sieć współpracy w zakresie danych. InfoSum zostało założone w 2016 roku z wizją połączenia światowych danych bez konieczności ich udostępniania. Firma posiada wiele patentów chroniących jej wynalazek dotyczący „zatrzymania przepływu danych”. InfoSum ma biura w USA, Wielkiej Brytanii, Europie i Australii. Firma jest przygotowana na dalszy rozwój po inwestycji serii B w sierpniu 2021 r. i szybko rosnącej bazie klientów.