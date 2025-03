Nymiz

nymiz.com

Zamień wrażliwe informacje na dane syntetyczne, tokenizację lub gwiazdki za pomocą Nymiz. Eliminuje to możliwość naruszenia prywatności danych przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności i kontekstu danych, dzięki czemu nadają się one do zastosowań związanych z udostępnianiem danych i uczeniem maszynowym. Platforma zapewnia różne przepływy pracy, zarówno odwracalne, jak i nieodwracalne, w tym anonimizację i pseudonimizację. Oferuje również metody zastępowania, takie jak tokenizacja i syntetyczne zastępowanie danych w celu anonimizacji lub redagowania danych, dostosowane do konkretnego przypadku użycia i ostatecznych celów Twojej organizacji. Anonimizacja danych oparta na sztucznej inteligencji na potrzeby zarządzania wiedzą: -> Nymiz wykrywa wrażliwe dane w plikach nieustrukturyzowanych (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf), a także w danych ustrukturyzowanych (bazy danych) i anonimizuje je lub pseudonimizuje w sposób odwracalny lub nieodwracalny. -> Rozpoznając dane kontekstowe, takie jak nazwiska, numery telefonów i numery ubezpieczenia społecznego, Nymiz osiąga lepsze wyniki w porównaniu z narzędziami pozbawionymi możliwości sztucznej inteligencji. -> Zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa na poziomie danych. Informacje zanonimizowane lub pseudonimizowane nie mają praktycznej wartości, jeśli zostaną skradzione w wyniku naruszenia bezpieczeństwa lub ujawnione w wyniku błędu ludzkiego. -> Nymiz może czytać dane w 102 językach oprócz angielskiego i hiszpańskiego. -> Nymiz umożliwia zgodność z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi prywatności i ochrony danych dla różnych ram: RODO, CCPA, LOGPD i innych. Jej zespół specjalizuje się w projektowaniu indywidualnych rozwiązań w zakresie anonimizacji danych, aby sprostać unikalnym wymaganiom Twojej organizacji. -> Rozwiązanie oparte na chmurze (SaaS) -> Integracja API -> Rozwiązanie lokalne -> Usługi doradztwa i zarządzania IT