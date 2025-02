Oprogramowanie do maskowania danych - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspa Świętej Heleny

K2View

W K2view wierzymy, że każde przedsiębiorstwo powinno mieć możliwość wykorzystania swoich danych, aby stać się równie przełomowe i sprawne, jak najlepsze firmy w swojej branży. Nasza platforma produktów danych zapewnia wiarygodny, całościowy wgląd w czasie rzeczywistym we wszystko, co jest ważne dla firmy – niezależnie od tego, czy są to klienci, dostawcy, pracownicy, zamówienia, pożyczki czy pacjenci. Ta jedna platforma obsługuje wiele zastosowań, w tym Customer 360, zarządzanie danymi testowymi, prywatność danych, migrację do chmury, modernizację starszych aplikacji i nie tylko – aby dostarczać wyniki biznesowe w czasie krótszym niż o połowę krótszym i o połowę niższym niż jakakolwiek inna alternatywa . Platformę produktów K2view Data wdraża się w ciągu kilku tygodni, skaluje się liniowo i dostosowuje się do zmian na bieżąco. Obsługuje nowoczesne architektury danych — siatkę danych, strukturę danych i centrum danych — w środowiskach chmurowych, lokalnych lub hybrydowych. Z platformy produktów K2view Data Product Platform korzystają najbardziej intensywnie przetwarzające dane i patrzące w przyszłość firmy, w tym AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life i Vodafone.