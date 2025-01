Oprogramowanie do maskowania danych - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Satori

Satori to platforma bezpieczeństwa danych (DSP), która umożliwia samoobsługę danych i analiz. W przeciwieństwie do tradycyjnego, ręcznego procesu dostępu do danych, w przypadku Satori użytkownicy mają do dyspozycji portal danych osobowych, w którym mogą zobaczyć wszystkie dostępne zbiory danych i uzyskać do nich natychmiastowy dostęp. DSP Satori dynamicznie stosuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa i dostępu, a użytkownicy uzyskują bezpieczny dostęp do danych w ciągu kilku sekund zamiast tygodni. Kompleksowy procesor DSP Satori zarządza dostępem, uprawnieniami, bezpieczeństwem i polityką zgodności - wszystko z jednej konsoli. Satori stale odkrywa wrażliwe dane w magazynach danych i dynamicznie śledzi wykorzystanie danych, stosując odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Satori umożliwia zespołom zajmującym się danymi skalowanie efektywnego wykorzystania danych w całej organizacji, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych i zgodności.