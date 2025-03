Oprogramowanie zapobiegające utracie danych (DLP). - Najpopularniejsze aplikacje

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do zapobiegania utracie danych (DLP), zwane także oprogramowaniem do zapobiegania wyciekom danych, ma na celu ochronę i zarządzanie wrażliwymi informacjami biznesowymi. Podstawowym aspektem rozwiązań DLP jest kontrola dystrybucji, która uniemożliwia użytkownikom przesyłanie poufnych danych poza sieci korporacyjne. Zespoły ds. bezpieczeństwa i administratorzy sieci ustalają zasady regulujące, kto może uzyskiwać dostęp do poufnych informacji, je modyfikować i udostępniać. Narzędzia DLP zarządzają ochroną danych zarówno na poziomie sieci, jak i na poszczególnych punktach końcowych, utrzymując spójne egzekwowanie zasad w całej organizacji. Narzędzia te są kluczowe dla ochrony danych i zapobiegania wyciekom wewnętrznym.