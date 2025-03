Nira

NIRA to platforma zarządzania dostępem do danych, która pomaga firmom chronić ich przestrzeń roboczą Google i dokumenty Microsoft 365 przed nieautoryzowanym dostępem. Platforma zapewnia pełną widoczność Who ma dostęp do informacji firmy, monitorowanie aktywności plików, narzędzia do zarządzania uprawnieniami do dostępu użytkownika w wielu plikach oraz solidne możliwości naprawy masowej i automatyzację zasad bezpieczeństwa dla administratorów. Firmy integrują NIRA ze środowiskiem Google Workspace, Microsoft 365, OneDrive i SharePoint, aby spełnić przypadki użycia administracyjnego, bezpieczeństwa i zgodności. Te przypadki użycia obejmują monitorowanie plików w czasie rzeczywistym, powiadomienia o naruszeniu, zarządzanie dostępem zewnętrznym, zaawansowaną automatyzację i przepływy bezpieczeństwa pracowników. NIRA zapewnia solidne narzędzia dla administratorów, a także dla pracowników. Portal bezpieczeństwa pracowników NIRA pozwala pracownikom uzyskać pełną widoczność i kontrolę nad dostępem do ich dokumentów i zmniejszyć ryzyko naruszenia w jednym miejscu. Ułatwia to rozwiązanie ryzyka i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa. Nira jest wspierana przez inwestorów, w tym A.Capital, Decibel, SV Angel i 8-bitowy kapitał.