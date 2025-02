Oprogramowanie zapobiegające utracie danych (DLP). - Najpopularniejsze aplikacje - Saint Kitts i Nevis

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud to wiodąca na rynku platforma do zarządzania SaaS, umożliwiająca zespołom IT wyeliminowanie do 78% pracy związanej z zarządzaniem SaaS. BetterCloud automatyzuje wprowadzanie, opuszczanie i zmiany w połowie cyklu życia, dostęp do aplikacji SaaS i uprawnienia oraz zasady bezpieczeństwa w środowisku wielu SaaS. Dzięki usprawnieniu i automatyzacji kluczowych prac, takich jak procesy cyklu życia użytkownika i codzienne operacje, tysiące klientów BetterCloud cieszy się większą wydajnością operacyjną i produktywnością pracowników. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w pionierstwie ruchu SaaS Operations, BetterCloud obsługuje obecnie największą na świecie społeczność ekspertów SaaSOps. Jako gospodarz Altitude, wiodącego w branży wydarzenia SaaSOps i wydawca corocznego raportu State of SaaSOps Report, ostatecznego badania rynku w tej kategorii, BetterCloud jest uznawany przez klientów (G2) i wiodące firmy analityczne (Gartner i Forrester) za lidera rynku SaaS Zarządzanie operacyjne. W przypadku zespołów IT zarządzających środowiskami multi-SaaS BetterCloud automatyzuje wdrażanie, usuwanie i zmiany w połowie cyklu życia, dostęp do aplikacji SaaS i uprawnienia oraz zasady bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem, które wymagają ręcznej interwencji i niestandardowych skryptów, lub rozwiązań IT Service Desk, które generują zgłoszenia do ręcznej pracy, szczegółowa, wydajna automatyzacja i nieograniczone konfigurowalne przepływy pracy BetterCloud uzupełniają automatyzację IAM i pomocy technicznej, poprawiając wydajność IT poprzez redukcję do 78% prac związanych z zarządzaniem SaaS. Jeśli Twój zespół IT tworzy skrypty lub ręcznie zarządza dostępem do aplikacji, plików, folderów i grup dla każdego, kto dołącza, opuszcza lub przenosi się w Twojej organizacji, marnujesz talent i zasoby, których nie możesz oszczędzić, na problemy, które BetterCloud może zautomatyzować. BetterCloud, z siedzibą w Nowym Jorku, biurem produktów i inżynierii w Atlancie w stanie Georgia, centrami innowacji i zdalnymi talentami w całych Stanach Zjednoczonych, jest wspierany między innymi przez jednych z najlepszych inwestorów technologicznych, w tym Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital i Accel.