Oprogramowanie zapobiegające utracie danych (DLP). - Najpopularniejsze aplikacje - Gambia

Nira to platforma do zarządzania dostępem do danych, która pomaga firmom chronić dokumenty Google Workspace i Microsoft 365 przed nieautoryzowanym dostępem. Platforma zapewnia pełny wgląd w to, kto ma dostęp do informacji firmowych, monitorowanie aktywności plików, narzędzia do zarządzania uprawnieniami dostępu użytkowników do wielu plików oraz solidne możliwości zbiorczego korygowania i automatyzację polityki bezpieczeństwa dla administratorów. Firmy integrują Nirę ze swoimi środowiskami Google Workspace, Microsoft 365, OneDrive i SharePoint, aby realizować przypadki użycia w zakresie administracji, bezpieczeństwa i zgodności. Te przypadki użycia obejmują monitorowanie plików w czasie rzeczywistym, alerty o naruszeniach, zarządzanie dostępem zewnętrznym, zaawansowaną automatyzację i przepływy pracy związane z bezpieczeństwem pracowników. Nira zapewnia solidne narzędzia zarówno dla administratorów, jak i pracowników. Portal Bezpieczeństwa Pracowniczego Nira pozwala pracownikom uzyskać pełną widoczność i kontrolę nad dostępem do swoich dokumentów oraz zmniejszyć ryzyko naruszeń w jednym miejscu. Ułatwia to reagowanie na zagrożenia i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa. Nira jest wspierana przez inwestorów, w tym A.Capital, Decibel, SV Angel i 8-Bit Capital.