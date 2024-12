Oprogramowanie zapobiegające utracie danych (DLP). - Najpopularniejsze aplikacje - Hiszpania

Nira

nira.com

Nira to platforma do zarządzania dostępem do danych, która pomaga firmom chronić dokumenty Google Workspace i Microsoft 365 przed nieautoryzowanym dostępem. Platforma zapewnia pełny wgląd w to, kto ma dostęp do informacji firmowych, monitorowanie aktywności plików, narzędzia do zarządzania uprawnien...