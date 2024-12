Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie zabezpieczające zorientowane na dane - Najpopularniejsze aplikacje - Gabon

Oprogramowanie zabezpieczające skoncentrowane na danych kładzie nacisk na ochronę samych danych, a nie infrastruktury lub aplikacji używanych do ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu. To podejście kontrastuje z tradycyjnymi zabezpieczeniami sieciowymi lub obwodowymi, które skupiają się na ochronie lokalizacji, w których znajdują się dane, takich jak serwery, sieci, aplikacje i urządzenia. Przyjmując zabezpieczenia skoncentrowane na danych, firmy mogą wdrożyć model bezpieczeństwa o zerowym zaufaniu, zapewniając bezpieczeństwo danych w różnych środowiskach IT, w tym w systemach opartych na chmurze. To oprogramowanie ma na celu ochronę danych niezależnie od tego, czy są one przesyłane, przechowywane czy używane.