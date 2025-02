Dostawcy infrastruktury centrów danych - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

CoreSite

coresite.com

CoreSite, amerykańska firma Tower (NYSE: AMT), dostarcza hybrydowe rozwiązania IT, które umożliwiają przedsiębiorstwom, dostawcom usług chmurowych, sieciowych i IT zarabianie i zabezpieczanie swojego cyfrowego biznesu na przyszłość. Nasze wysoce połączone kampusy centrów danych oferują natywny cyfrowy łańcuch dostaw obejmujący bezpośrednie wejścia do chmury, aby umożliwić naszym klientom budowanie dostosowanej hybrydowej infrastruktury IT i przyspieszyć transformację cyfrową. Od ponad 20 lat zespół ekspertów technicznych CoreSite współpracuje z klientami w celu optymalizacji operacji, podnoszenia poziomu zadowolenia klientów, dynamicznego skalowania i wykorzystywania danych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź CoreSite.com i śledź nas na LinkedIn i Twitterze.