Oprogramowanie do powiadamiania o naruszeniu danych - Najpopularniejsze aplikacje - Wyspa Świętej Heleny

ComplyCloud to jedyne oprogramowanie, którego potrzebujesz, aby zapewnić ochronę danych i zgodność z bezpieczeństwem IT. Łączy wiedzę prawniczą i informatyczną z oprogramowaniem, aby zautomatyzować całe zarządzanie zgodnością i zapewnić obowiązkową dokumentację. Możesz z niecierpliwością czekać na spędzenie większej ilości czasu tam, gdzie jest to ważne dla Twojej firmy, ponieważ platforma pozwala zaoszczędzić nawet 80% pracy związanej z przestrzeganiem przepisów. Masz połączonego eksperta ds. RODO i NIS2 oraz menedżera projektu na wyciągnięcie ręki. Dzięki temu wszystko, czego potrzebujesz do zapewnienia zgodności z RODO i NIS2, jest uwzględnione, łatwe do wdrożenia, intuicyjne i zautomatyzowane. Jego oprogramowanie jest opracowywane i aktualizowane przez unijnych prawników zajmujących się ochroną danych i ekspertów ds. bezpieczeństwa IT. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, ComplyCloud łączy oprogramowanie zapewniające zgodność z wiedzą prawniczą, która zapewnia klientom wiedzę prawną, wskazówki i wsparcie. Wszystko to jest efektem wspólnej walki o prawo do prywatności. Chce świata, w którym zgodność jest łatwa do osiągnięcia, sprawiedliwa i przejrzysta dla wszystkich. Dlatego też ma na celu umożliwienie organizacjom ochrony danych osobowych i infrastruktury w sposób oszczędny i czasowy. Jest to „dobre” nie tylko dla organizacji, ale także dla społeczeństwa i demokracji.