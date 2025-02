Dostawcy szkoleń zapewniających sukces klientów - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra to elitarna firma zajmująca się coachingiem sprzedaży i sukcesu klienta, skupiająca się na kompleksowym szkoleniu w zakresie podróży klienta dla zespołów mających kontakt z klientem. Szkolenie All Blind Zebra opiera się na prostej, ale skutecznej metodologii Think-Do-Say™, która opiera się przede wszystkim na energii, którą ze sobą wnosimy, kiedy „pojawiamy się” – u klienta, potencjalnego klienta lub kogokolwiek innego. Ponieważ zespoły kontaktujące się z klientem są wspólnie odpowiedzialne za podróż klienta i docelowe przychody, uważamy, że powinny one również dzielić wspólny język i podwyższoną kulturę zespołową. Coaching Blind Zebra tworzy wspólne myśli, działania i język, zapewniając bardziej płynną obsługę klienta i lepszą wydajność w stosunku do kluczowych wskaźników wydajności. Ponad 100 firm, takich jak ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus i Salesforce, polega na Blind Zebra w zakresie wspierania swoich zespołów zajmujących się kontaktem z klientem przy użyciu naszej unikalnej metodologii Think-Do-Say™. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://blind-zebra.com.