Oprogramowanie do mapowania podróży klienta pomaga firmom zrozumieć pełne doświadczenie klienta poprzez dynamiczne wizualizacje. Proces polega na stworzeniu mapy wizualnej, która obejmuje wszystkie punkty kontaktu na całej podróży klienta, w tym oczekiwania, cele i interakcje. Mapa ta rozciąga się od rozpoczęcia doświadczenia klienta z marką (takiego jak początkowe odkrycie) do etapów zakupu i utrzymania. Należy zauważyć, że oba typy, choć często mylone z oprogramowaniem do analizy podróży klienta, uzupełniają się, a jednocześnie różnią. Oprogramowanie do analizy podróży klienta koncentruje się na monitorowaniu, śledzeniu i analizowaniu zachowań potencjalnych klientów i/lub klientów w różnych kanałach w czasie, przyczyniając się do eliminacji silosów danych poprzez konsolidację wcześniej posegmentowanych danych.