Oprogramowanie do mapowania podróży klienta - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

CustomerGlu

CustomerGlu to platforma grywalizacji zaprojektowana, aby pomóc Ci tworzyć bogate doświadczenia w aplikacji, które zwiększają zaangażowanie i utrzymanie klientów. Dzięki ponad 50 gotowym szablonom i możliwości tworzenia własnych od podstaw możesz z łatwością rozwiązać każdy napotkany problem z utrzymaniem lub zaangażowaniem. CustomerGlu ma wszystko, czego potrzebujesz, aby rozwiązać wszystkie istniejące problemy z utrzymaniem i zaangażowaniem. Niezależnie od tego, czy chcesz polecać produkty, ograniczać liczbę porzuceń na ścieżce, usprawniać powtarzalne transakcje, czy zachęcać do stosowania funkcji, CustomerGlu ma wszystko, czego potrzebujesz. Kluczowe funkcje: Poleć produkt: Zadaj serię pytań, aby na podstawie odpowiedzi udzielić spersonalizowanej rekomendacji. Ankieta dotycząca nowych użytkowników: Przeprowadź ankietę wśród nowych użytkowników, aby dowiedzieć się, skąd pochodzą i w jakie kanały inwestować. Zmniejsz liczbę porzuceń na ścieżce: Zwiększ konwersję, wyświetlając opcję Zakręć kołem na stronie koszyka, aby wygrać kupon/ nagroda. Powtarzające się transakcje: pokazanie zdrapki po złożeniu przez użytkownika zamówienia w celu poprawy współczynnika powtarzalności. Seria zamówień: składaj zamówienia kolejno co tydzień/dzień i buduj nawyk dokonywania transakcji za pomocą platformy. Przyjęcie funkcji: rzuć obecnym klientom ograniczone czasowo wyzwanie, aby wypróbowali funkcje i nagrodź ich za to. A jeśli nie widzisz dokładnie tego, czego szukasz, nie martw się – możesz stworzyć od podstaw własne szablony, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Dzięki CustomerGlu możliwości są nieograniczone. Dlaczego warto zaufać CustomerGlu? Ochrona danych użytkowników jest naszym głównym obowiązkiem i dążymy do przestrzegania światowych standardów zgodności. Dzięki ciągłemu, kompleksowemu podejściu do prywatności i bezpieczeństwa danych, CustomerGlu gwarantuje Twoją prywatność.