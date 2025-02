Oprogramowanie do mapowania podróży klienta - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

WebEngage

WebEngage to kompleksowy system operacyjny Retention, który upraszcza zaangażowanie klientów w przypadku ponad 800 marek na całym świecie. Platforma umożliwia firmom budowanie spersonalizowanych i znaczących relacji z użytkownikami za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych. Dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi i rozwiązań WebEngage umożliwia firmom skuteczne zrozumienie, zaangażowanie i utrzymanie klientów. - UJEDNOCZONE DANE KLIENTA: WebEngage umożliwia firmom konsolidację danych klientów z różnych źródeł, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym i umożliwiając dynamiczną mikrosegmentację dla ukierunkowanych kampanii w oparciu o określone atrybuty i zachowania klientów. - WIELOKANAŁOWE PODRÓŻE: Dzięki intuicyjnemu narzędziu WebEngage do tworzenia przepływów pracy metodą „przeciągnij i upuść” firmy mogą bezproblemowo projektować i automatyzować wielokanałowe podróże klientów, zapewniając spójne i spersonalizowane doświadczenia w różnych kanałach, takich jak e-mail, SMS, powiadomienia push i nie tylko. - KAMPANIE CELOWE: WebEngage umożliwia firmom automatyzację spersonalizowanych kampanii wywoływanych działaniami klientów i wcześniej zdefiniowanymi zdarzeniami biznesowymi. Zapewnia to terminową i odpowiednią komunikację w celu zwiększenia zaangażowania klientów i współczynników konwersji. - MODELE PREDYKCYJNE OPARTE NA AI: Pulpit nawigacyjny WebEngage Analytics udostępnia wszystkie wskaźniki wymagane do segmentowania, angażowania i zatrzymywania klientów priorytetowych, rezygnacji z klientów w celu konwersji okien i optymalizacji ROI. Dzięki temu firmy mogą skoncentrować swoje interwencje i kampanie na maksymalnym wpływie i lepszym ROI. - PERSONALIZACJA 1:1: WebEngage umożliwia firmom dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń na dużą skalę. Uwzględniając zamiary, preferencje i inne istotne dane użytkowników, firmy mogą dostosować swoją komunikację do każdego indywidualnego klienta, wspierając zaangażowanie klientów w wielu kanałach. Co więcej? Platforma WebEngage jest szybka i łatwa w integracji. Kompatybilny z gamą ESP i MSP, wystarczy kilka godzin od zespołu technicznego. Obecność na całym świecie: Dzięki siedzibie głównej w Indiach firma WebEngage rozszerzyła swoją działalność na całym świecie, obejmując biura i obecność w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej.