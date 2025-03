Oprogramowanie do analizy podróży klienta - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

CustomerGauge

Oprogramowanie Account Experience automatycznie przechwytuje i rozpowszechnia w czasie rzeczywistym opinie z Twoich kont, w tym dane niezwiązane z ankietami, do menedżerów pierwszej linii, aby pomóc im ograniczyć odpływ klientów, zwiększyć sprzedaż i zamknąć nowy biznes dzięki rekomendacjom promotorów. CustomerGauge to platforma do zarządzania doświadczeniami klientów B2B, która umożliwia klientom: - Zbieraj opinie klientów od wielu interesariuszy na koncie - Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne do wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym - Wyznaczaj cele i zadania dotyczące zamykania pętli z klientami - Segmentuj informacje o klientach według regionu, produktu, obiektu i nie tylko. - i kojarzenie pracowników z inicjatywami biznesowymi związanymi z CX CustomerGauge to także pierwsze i jedyne rozwiązanie do zarządzania doświadczeniami klientów, które automatycznie łączy spostrzeżenia klientów z danymi o przychodach. Dzięki temu menedżerowie CX mogą: - Zidentyfikuj i ustal priorytety najbardziej wpływowych ulepszeń obsługi klienta - Prognozuj wpływ przyszłych ulepszeń CX na podróż klienta - i raportować zwrot z inwestycji w wartościowe inicjatywy związane z doświadczeniem klienta