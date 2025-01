Platformy danych klientów - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Customer.io

customer.io

Customer.io to platforma angażująca klientów przeznaczona dla zespołów marketingowych do tworzenia kampanii opartych na danych, które docierają do ludzi we właściwym czasie we wszystkich kanałach komunikacji. Ich pakiet produktów obejmuje Journeys, narzędzie do automatyzacji przesyłania wiadomości spełniające wszystkie potrzeby związane z zaangażowaniem, oraz Data Pipelines, platformę danych klientów, która łączy cały stos technologii. Customer.io oferuje zwycięską receptę na skuteczne zaangażowanie klientów poprzez połączenie danych w czasie rzeczywistym i spersonalizowanych wiadomości. Zbudowany z myślą o skali, Customer.io jest używany przez ponad 5500 firm, wysyłających ponad 29 miliardów wiadomości rocznie. Założona w 2012 roku firma Customer.io to globalnie dystrybuowana, działająca zdalnie firma, uznana za jedną z najszybciej rozwijających się firm prywatnych na liście 2022 Inc. 5000.