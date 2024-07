Platformy danych klientów - Najpopularniejsze aplikacje - Argentyna

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Platformy danych klientów (CDP) odgrywają kluczową rolę w ujednolicaniu i centralizowaniu danych klientów w ramach pojedynczej bazy danych. Narzędzia te wyposażają zespoły marketingowe w niezbędne informacje niezbędne do realizacji skutecznych kampanii. Dostawcy CDP mają możliwość gromadzenia danych z różnych źródeł, zarówno online, jak i offline, w tym stron internetowych, aplikacji mobilnych i platform e-mailowych, zapewniając kompleksowy przegląd każdego klienta. Po pobraniu danych CDP umożliwiają organizacjom prognozowanie najskuteczniejszych kolejnych kroków dla klientów indywidualnych, pomagając firmom w zrozumieniu, w jaki sposób utrzymać określoną klientelę. Ponadto CDP mogą być wykorzystywane przez zespoły obsługi klienta w celu dostosowania usług wsparcia do unikalnych potrzeb każdego klienta. Możliwości integracji z oprogramowaniem do automatyzacji marketingu, oprogramowaniem hurtowni danych i innymi platformami do przechowywania danych są powszechnie spotykane w CDP.