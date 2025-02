Narzędzia do testowania tłumu - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Useberry

Useberry to kompleksowa platforma do badań produktów, która umożliwia płynne gromadzenie opinii i spostrzeżeń użytkowników na każdym etapie cyklu życia produktu. Od początkowych pomysłów i projektów po prototypowanie, od tworzenia stron internetowych po udoskonalanie architektury informacji, Useberry umożliwia tworzenie produktów cyfrowych weryfikowanych przez użytkowników. Naszą misją w Useberry jest zapewnienie zespołom produktowym solidnej, łatwej w obsłudze platformy do przeprowadzania szybkich i wydajnych badań testów użytkowników. Oferując szereg zaawansowanych narzędzi analitycznych, ułatwiamy integrację spostrzeżeń użytkowników z procesem projektowania i poprawiamy ogólne wrażenia użytkownika. Dzięki Useberry możesz przełożyć opinie użytkowników na praktyczne strategie projektowe, spełniające, a nawet przekraczające oczekiwania użytkowników. Useberry, przyjęty przez globalne marki, takie jak Microsoft, Dell, Envato i Accenture, jest platformą, po którą chętnie sięgają pionierzy UI/UX, zwinni menedżerowie produktów, innowacyjni marketerzy i proaktywne zespoły produktowe. Kluczowe cechy: 1. Bezproblemowa integracja: Useberry integruje się z wiodącymi platformami do prototypowania, w tym Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel i Sketch, zapewniając usprawniony przepływ pracy, który maksymalizuje wydajność i promuje współpracę. 2. Testowanie użyteczności prototypów i stron internetowych: Useberry oferuje różnorodne narzędzia do testowania użyteczności, w tym między innymi Open Analytics, Single Tasks i testy 5-sekundowe. Pozwala to na pełniejsze zrozumienie użyteczności Twojego produktu. 3. Badania nad architekturą informacji: poprzez sortowanie kart i testowanie drzew, Useberry pomaga w organizowaniu i konstruowaniu Twojej witryny lub aplikacji w sposób odpowiadający Twoim użytkownikom. 4. Pula uczestników: Uzyskaj dostęp do zróżnicowanej, sprawdzonej i zweryfikowanej mieszanki konsumentów, profesjonalistów i odbiorców, do których trudno dotrzeć, z 34 krajów na całym świecie. Profilowane na podstawie setek atrybutów, aby sprostać nawet najbardziej niszowym i wymagającym potrzebom testowym. 5. Udostępnianie linku: Z łatwością rekrutuj własnych uczestników, udostępniając link. Udostępnij go za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych lub umieść na swojej stronie internetowej. Twoja publiczność, Twój wybór. 6. Śledzenie kliknięć: Uzyskaj graficzną reprezentację, w tym mapy cieplne, każdego kliknięcia lub dotknięcia prototypu i witryny. Przeanalizuj, z jakich elementów interfejsu użytkownika korzystają Twoi użytkownicy i wprowadź odpowiednie ulepszenia UX. 7. Nagrania: obserwuj każdy krok nawigacji i interakcji użytkownika, w tym ruch myszy. Uzyskaj szczegółowe statystyki wideo rejestrujące twarz, głos i ekran użytkownika. 8. Przepływy użytkowników: Uzyskaj wizualizację ścieżki użytkownika z jednego ekranu do drugiego. Dowiedz się, jak zachowują się Twoi użytkownicy i na jakich ekranach korzystają, gdy decydują się wyjść. 9. Ankiety: Useberry zapewnia możliwość przeprowadzania ankiet z możliwością pojedynczego i wielokrotnego wyboru, skalami opinii i pytaniami otwartymi. 10. Metryki: Uzyskaj bogaty wgląd ilościowy w zachowania użytkowników, uwzględniając wskaźniki ukończenia zadań, czas poświęcony na wykonanie zadania i współczynniki błędnych kliknięć. Dzięki Useberry nie tylko opracowujesz produkt, ale także tworzysz cyfrowe doświadczenie skupione na użytkowniku, dostosowane do potrzeb odbiorców, a wszystko to przy jednoczesnej oszczędności cennego czasu, wysiłku i zasobów.