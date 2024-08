Narzędzia do testowania tłumu - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Narzędzia do testowania tłumowego, znane również jako testowanie crowdsourcingowe, umożliwiają firmom testowanie oprogramowania, stron internetowych i aplikacji przy użyciu rozległej sieci indywidualnych użytkowników. Oprogramowanie to łączy firmy ze zróżnicowaną grupą użytkowników testowych, umożliwiając im dostęp i testowanie oprogramowania lub aplikacji na własnych urządzeniach. W epoce cyfrowej testy społecznościowe są nieocenione ze względu na możliwość generowania bardzo zróżnicowanych środowisk testowych, ponieważ tłum użytkowników będzie w naturalny sposób testował na różnych typach urządzeń i ustawieniach. Oprogramowanie do testowania pochodzące z crowdsourcingu jest szczególnie korzystne dla zespołów DevOps. Zapewnia programistom bezpośrednie informacje zwrotne od użytkowników na temat oprogramowania, stron internetowych, aplikacji i docelowych punktów końcowych, zanim produkt zostanie publicznie udostępniony. Ponadto, jeśli rozwiązanie do testowania opartego na crowdsourcingu obejmuje funkcje rejestrowania, programiści mogą analizować te dzienniki, aby zdiagnozować wszelkie błędy napotkane podczas testowania. Ten rodzaj testów użytkowników można przeprowadzić wraz z oprogramowaniem do automatyzacji testów i innymi narzędziami testowymi. Zasadniczo testowanie z wykorzystaniem crowdsourcingu służy jako zewnętrzna forma wzajemnej oceny kodu, obejmująca ocenę człowieka, a nie automatyczne kontrole.