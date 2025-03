Cratio CRM

cratiocrm.com

Software Cratio CRM to oprogramowanie do chmur i mobilnych CRM, które umożliwia organizacjom efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży z jednej platformy. Cratio CRM jest prosty w użyciu, niedrogi i dostosowywany. Oprogramowanie ma wszystkie wymagane funkcje do pełnej automatyzacji sprzedaży. Funkcje produktu: ** System zarządzania wiodem -> Przechwyć Lead Automatycznie -> Dystrybucja prowadzi do zespołu sprzedaży -> Wyślij spersonalizowany e -mail i SMS do klientów -> Zidentyfikuj i skup się na lediach gorących/wygranych -> Dostosuj główny ekran do swojej firmy -> Monitoruj status wiodących na czas harmonogramu i czynności użytkownika ** Zarządzanie działaniami sprzedaży -> Plan, przypisanie, przegląd śledzenia - połączenia, zadania i wizyty -> Wysyłaj przypomnienia e -mail/SMS do zespołu sprzedaży w odpowiednim czasie -> Wysyłaj e -mail/SMS do klientów za jednym kliknięciem -> Uzyskaj codzienne raporty dotyczące aktywności i sprzedaży w e -mailu -> Przejrzyj nieudane, spóźnione lub eskalowane działania -> Śledź codziennie, cotygodniowe, miesięczne raporty o wydajności zespołu ** Mobilne oprogramowanie CRM -> Codzienny plan aktywności w urządzeniach mobilnych -> Jedno kliknięcie Odwiedź aktualizacje -> Zadzwoń, wyślij e -mail do klientów bezpośrednio z aplikacji -> Adres klienta z mapami -> Aktualizacje aktywności oparte na lokalizacji GPS -> Mobile CRM działa na Android i iOS ** Komunikacja z klientem -> Automatyczne alerty SMS -y i e -mail -> Mass e -mail i SMS z szablonami -> Integracja telefonii w chmurze -> Kliknij, aby zadzwonić -> Nagrania połączeń w formacie audio -> Zintegrowany e -mail, SMS i głos 5 powodów, aby wybrać Cratio CRM: * Przystępny. Zaoszczędź co najmniej 50% kosztów CRM. * Prosty w użyciu, ale ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami CRM * Zabezpieczone, skalowalne i światowej klasy rozwiązanie w chmurze * Najlepsze wsparcie i dedykowany zespół sukcesu klienta * Całkowicie konfigurowalne, aby pasowały do ​​Twojej firmy O firmie: Cratio Software to firma zajmująca się opracowywaniem oprogramowania z siedzibą w Chennai w Indiach. Firma specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania CRM w zakresie sprzedaży mobilnej specyficznej dla domeny o mniejszym czasie i kosztach. Zespół założyciel składa się z osób z ponad 15 -letnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania i produktach.