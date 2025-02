Oprogramowanie CRM - Najpopularniejsze aplikacje - Turcja

500apps

Crm.io by 500Apps to zaawansowane oprogramowanie CRM do zwiększenia sprzedaży i szybszego rozwoju firmy dzięki najlepszym oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami w chmurze. Uzyskaj dostęp do 50 aplikacji za 14,99 USD za użytkownika. Cechy: 1. Zarządzanie wiodącym: Oprogramowanie do zarządzania wiodącymi może dodawać i zarządzać wszystkimi potencjalnymi klientami w jednej centralnej lokalizacji. Łatwo zarządzać informacjami klientów i pielęgnuj relacje z klientami za pomocą najlepszych w swojej klasie funkcji zarządzania kontaktem. Zamknij więcej ofert z mniejszą pracą. 2. Oprogramowanie do zarządzania kontaktami: Oprogramowanie do zarządzania kontaktami Crm.io może zarządzać informacjami o klientach i zwiększyć relacje z klientami z jednej centralnej lokalizacji. 3. Oprogramowanie do zarządzania kontem: oprogramowanie do zarządzania kontem inteligentnym rozumie potrzeby biznesowe klienta i wygrywa więcej ofert ze strategicznym widokiem kluczowych kont w twoich zajęciach sprzedaży. 4. Zarządzanie ofertami: Oprogramowanie do zarządzania ofertami może śledzić, zarządzać i wygrywać więcej ofert z rozwijającym się biznesem. 5. Oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży: Oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży dla rozwijających się firm w celu łatwego zautomatyzowania złożonych procesów sprzedaży. Inteligentna, potężna automatyzacja sprzedaży, oszczędzaj czas, usprawnij proces sprzedaży i skal swoją firmę, automatyzując sprzedaż i przepływy pracy w ciągu kilku minut.