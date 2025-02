Oprogramowanie CRM - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Cratio CRM

cratiocrm.com

Cratio CRM Software to chmurowe i mobilne oprogramowanie CRM, które umożliwia organizacjom efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży z jednej platformy. Cratio CRM jest prosty w użyciu, niedrogi i konfigurowalny. Oprogramowanie posiada wszystkie funkcje wymagane do pełnej automatyzacji sprzedaży. Cechy produktu: ** System zarządzania leadami -> Automatycznie przechwytuj lead -> Roześlij potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży -> Wysyłaj spersonalizowane e-maile i SMS-y do klientów -> Zidentyfikuj i skup się na gorących/zwycięskich potencjalnych klientach -> Dostosuj ekran leada do potrzeb swojej firmy -> Monitoruj status potencjalnego klienta za pomocą osi czasu i działań użytkownika ** Zarządzanie działaniami sprzedażowymi -> Planuj, przydzielaj, śledź recenzję - rozmowy, zadania i wizyty -> Wysyłaj przypomnienia e-mailem/SMS-em do zespołu sprzedaży w odpowiednim terminie -> Wyślij e-mail/SMS do klientów jednym kliknięciem -> Otrzymuj codzienne raporty dotyczące aktywności i sprzedaży w wiadomości e-mail -> Przejrzyj pominięte, zaległe lub eskalowane działania -> Śledź dzienne, tygodniowe i miesięczne raporty produktywności zespołu ** Oprogramowanie mobilne CRM -> Dzienny plan aktywności w telefonie komórkowym -> Aktualizacje odwiedzin jednym kliknięciem -> Dzwoń, wysyłaj e-maile do klientów bezpośrednio z aplikacji -> Adres klienta z mapami -> Aktualizacje aktywności oparte na lokalizacji GPS -> Mobilny CRM działa na Androidzie i IOS ** Komunikacja z klientem -> Automatyczne powiadomienia SMS i e-mail -> Masowe e-maile i SMS-y z szablonami -> Integracja z telefonią w chmurze -> Kliknij, aby zadzwonić do serwisu -> Nagrania rozmów w formacie audio -> Zintegrowany e-mail, SMS i głos 5 powodów, dla których warto wybrać Cratio CRM: * Przystępny. Zaoszczędź co najmniej 50% kosztów CRM. * Prosty w użyciu, ale ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami CRM * Bezpieczne, skalowalne i światowej klasy rozwiązanie chmurowe * Najlepsze wsparcie i oddany zespół ds. sukcesu klienta * Całkowicie konfigurowalny, aby pasował do Twojej firmy O firmie: Cratio Software to firma zajmująca się rozwojem oprogramowania z siedzibą w Chennai w Indiach. Firma specjalizuje się w dostarczaniu specyficznego dla domeny oprogramowania CRM do sprzedaży mobilnej przy mniejszym czasie i koszcie. Zespół założycielski tworzą osoby z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania i produktów.