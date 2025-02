Platformy wolontariatu korporacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Sint Maarten

Groundswell

groundswell.io

Groundswell to korporacyjna platforma wpływu społecznego, która bez trudu zarządza łączeniem datków, prezentami i programami wolontariackimi, które umożliwiają pracownikom wywieranie wpływu na sprawy, które są dla nich najważniejsze. Nasza platforma zapewnia pracownikom osobiste konta darowizn z ulgą podatkową. Administratorzy korporacyjni mogą tworzyć niestandardowe programy prezentów i dopasowywania, które przekazują dolary na cele charytatywne na te konta, aby pracownicy mogli je rozdawać. Firmy mogą także angażować pracowników w ramach wolontariatu, który jest tworzony i zarządzany wewnętrznie, lub wybierać spośród dziesiątek tysięcy działań dostępnych w naszej bazie danych działań wolontariackich. Dostępny na komputerze stacjonarnym lub za pośrednictwem naszej pięciogwiazdkowej aplikacji mobilnej, Groundswell maksymalizuje dostępność programu dla pracowników, którzy nie pracują przy komputerze, poprawiając kapitał programu. Kluczowe cechy: Osobiste konta darowizn z ulgą podatkową: Udostępnij swoim pracownikom konta darowizn zasilane z funduszy polecanych przez darczyńców. Pomyśl o tym jak o przekazaniu 401(k) lub HSA na cele charytatywne. Przekazywanie płac: Pracownicy mogą uzyskać dostęp do unikalnego numeru routingu i numeru konta dla swojego konta rozliczeniowego oraz utworzyć bezpośrednią wpłatę bezpośrednio u swojego dostawcy usług płacowych – nie jest wymagana żadna integracja ani miesięczne uzgadnianie. Automatyczne dopasowywanie: automatycznie i natychmiastowo dopasowuj środki do osobistego konta darowizny swojego pracownika. Będziesz mieć możliwość dostosowywania programów ze zindywidualizowanymi uprawnieniami pracowników, ustawiania limitów dopasowania dla pracownika/programu i ustalania konkretnych ram czasowych. Dolary dla działaczy: Zachęcaj do wolontariatu, oferując darowiznę na cele charytatywne w zamian za przesłane i zatwierdzone godziny wolontariatu. Prezenty: Wysyłaj stypendia na cele charytatywne na osobiste konta darowizn swoich pracowników w ważnych chwilach, takich jak rocznica pracy lub awans. Wydarzenia wolontariackie: Planuj, zarządzaj i raportuj wydarzenia wolontariackie. Dotacje korporacyjne: Dotacje korporacyjne można wysyłać do ponad 1,7 miliona kwalifikujących się organizacji non-profit bez dodatkowych opłat. Raportowanie: Błyskawicznie oceniaj skuteczność swojego programu oddziaływania społecznego, korzystając z danych Groundswell w czasie rzeczywistym i interaktywnego pulpitu nawigacyjnego. Dystrybucja następnego dnia: W przeciwieństwie do innych platform CSR, w przypadku których przesłanie środków na cele charytatywne zajmuje 60–90 dni, 90% darowizn na platformie Groundswell jest przekazywanych w ciągu 24 godzin za pośrednictwem elektronicznego transferu środków.