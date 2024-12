Najpopularniejsze Ostatnio dodane Platformy wolontariatu korporacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Meksyk

Platformy wolontariatu korporacyjnego zapewniają organizacjom narzędzia potrzebne do organizowania inicjatyw wolontariackich, zarządzania nimi i nadzorowania ich. Rozwiązania te zwiększają zaangażowanie pracowników w organizacje charytatywne, programy i wydarzenia zorientowane na misję. Umożliwiają firmom i działom HR zwiększenie partycypacji i zaangażowania pracowników. Funkcje rozwiązań w zakresie wolontariatu korporacyjnego obejmują między innymi wewnętrzne pulpity nawigacyjne do śledzenia postępów, dostępne publicznie pulpity nawigacyjne umożliwiające prezentację wpływu firmy oraz narzędzia do zarządzania zaangażowaniem pracowników i nagrodami.