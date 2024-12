Oprogramowanie do zarządzania parkami rozrywki

Oprogramowanie do zarządzania absolwentami

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS).

Narzędzia do weryfikacji adresu

Oprogramowanie do aktywnego zarządzania metadanymi

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi należności

Oprogramowanie do automatyzacji rozliczeń

Oprogramowanie do analizy zobowiązań (AP) i wydatków

Oprogramowanie do zarządzania praktyką księgową

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do przetwarzania danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do planowania akademickiego

Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Platformy wolontariatu korporacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Mauritius Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Platformy wolontariatu korporacyjnego zapewniają organizacjom narzędzia potrzebne do organizowania inicjatyw wolontariackich, zarządzania nimi i nadzorowania ich. Rozwiązania te zwiększają zaangażowanie pracowników w organizacje charytatywne, programy i wydarzenia zorientowane na misję. Umożliwiają firmom i działom HR zwiększenie partycypacji i zaangażowania pracowników. Funkcje rozwiązań w zakresie wolontariatu korporacyjnego obejmują między innymi wewnętrzne pulpity nawigacyjne do śledzenia postępów, dostępne publicznie pulpity nawigacyjne umożliwiające prezentację wpływu firmy oraz narzędzia do zarządzania zaangażowaniem pracowników i nagrodami.