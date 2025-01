Oprogramowanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Clarity AI

Clarity AI to platforma technologii zrównoważonego rozwoju, która wykorzystuje uczenie maszynowe i duże zbiory danych do dostarczania inwestorom, organizacjom i konsumentom wglądu w kwestie środowiskowe i społeczne. Według stanu na styczeń 2023 r. platforma Clarity AI analizuje ponad 70 000 firm, 360 000 funduszy, 198 krajów i 199 samorządów lokalnych – to najszerszy zakres danych na rynku, nawet 13 razy większy niż w przypadku innych wiodących graczy. Clarity AI dostarcza dane i analizy na potrzeby inwestycji, badań korporacyjnych, analiz porównawczych, e-commerce konsumenckiego i raportowania. Jednym ze sposobów, w jaki Clarity AI realizuje swoją misję polegającą na wywieraniu wpływu społecznego na rynki, jest zapewnienie, że jej możliwości są dostarczane bezpośrednio do przepływów pracy klientów poprzez integrację z BlackRock – Aladdin, Refinitiv an LSEG business, BNP Manaos, Allfunds i Simcorp. Ponadto spostrzeżenia dotyczące zrównoważonego rozwoju Clarity AI docierają również do ponad 150 milionów konsumentów na platformie Klarna. Clarity AI ma biura w Ameryce Północnej, Europie i na Bliskim Wschodzie, a sieć klientów zarządza dziesiątkami bilionów aktywów.