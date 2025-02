Korporacyjne systemy zarządzania nauką - Najpopularniejsze aplikacje - Słowacja

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve pomaga firmom produkcyjnym, zajmującym się łańcuchem dostaw i opieką zdrowotną przyspieszyć ich drogę do doskonałości kadrowej i operacyjnej, odchodząc od papierowych instrukcji pracy, SOP i list kontrolnych i zapewniając ulepszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju, produktywności, jakości i bezpieczeństwa. Obejmuje to nasze narzędzia: Kontrola dokumentów za pomocą eSign na tablecie, Szybkie nauczanie oparte na wideo i Narzędzia do nauczania mieszanego. Oprócz tego Nvolve Marketplace umożliwia dostęp do szerokiej gamy rozwiązań partnerskich, które są już zintegrowane z Nvolve i gotowe do użycia. Twoja podróż do Connected Workforce zaczyna się od nauki i rozwoju, ale wnosi wartość do całej Twojej firmy Connected Workforces zmienia sposób, w jaki fabryki i łańcuch dostaw są zarządzane w wielu funkcjach i działa najlepiej, gdy jest włączony do szerszego programu Workforce and Operational Excellence, który pozwala na właściwe wykonanie pierwszy raz i za każdym razem! Nvolve to: • Nauka i rozwój • ESG i zrównoważony rozwój • Jakość i koszty operacyjne • Zdrowie i bezpieczeństwo • Konserwacja i operacje • Zasoby ludzkie Dostępna w 12 różnych językach platforma Nvolve posiada akredytację ISO 27001:2017 i została sprawdzona zgodnie z GAMP5, zgodnie z stosowania przepisów europejskiej EMA i amerykańskiej FDA regulujących walidację systemów komputerowych.