Korporacyjne systemy zarządzania nauką - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS to system LMS stworzony z myślą o sukcesie szkoleniowym. Zaprojektowany, aby uzyskać od wszystkich „tak”, to miejsce, w którym rozwijają się świetne zespoły i firmy. Dzięki środowisku, które można w pełni dostosować do własnych potrzeb, które jest łatwe w zarządzaniu i które sprawia radość z użytkowania, zespoły mogą przystąpić do szkolenia, czując się jak w domu. TalentLMS ułatwia zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla każdego zespołu i do każdego zastosowania, zapewniając jednocześnie fachowe wskazówki i wsparcie na każdym kroku. Wspierany przez Epignosis, światowego lidera w dziedzinie technologii edukacyjnych, TalentLMS ma misję demokratyzacji szkoleń, obsługując ponad 70 000 zespołów na całym świecie. Jedna platforma dla wszystkich Twoich potrzeb szkoleniowych - Łącząc wszystkie narzędzia i materiały szkoleniowe w jednym wygodnym miejscu, TalentLMS łatwo integruje się również z aplikacjami i usługami, z których już korzystasz, dzięki czemu szkolenie wpasowuje się w Twoje życie zawodowe bez przerw. Wszystkie funkcje, których potrzebujesz, żadnych, których nie potrzebujesz - Łatwy do nauczenia, łatwy w obsłudze i łatwy do polubienia, TalentLMS posiada wszystkie funkcje potrzebne do szybkiego rozpoczęcia pracy. Teraz masz pełną kontrolę nad swoim treningiem i możesz oferować doświadczenia edukacyjne, które ludzie uwielbiają. Jak będziesz korzystać z TalentLMS - Z łatwością twórz kursy szkoleniowe, dodawaj testy i quizy oraz organizuj sesje na żywo. Zacznij jeszcze szybciej, oferując swoim zespołom gotowe kursy z TalentLibrary. - Zorganizuj swoje szkolenie tak, aby uczniowie trzymali się wyznaczonej ścieżki, a Ty poradziłeś sobie bez bałaganu. - Dostosuj swoje centrum szkoleniowe, projektując każdy szczegół, dodając stronę główną i lokalizując języki dla wszystkich. - Zapewniaj wspaniałe doświadczenia edukacyjne na dowolnym urządzeniu, dodaj grywalizację dla jeszcze lepszego wykorzystania i utrzymuj kontakt dzięki narzędziom komunikacyjnym. - Skaluj swoje szkolenia, automatyzując zadania, tworząc subkonta i analizując wyniki za pomocą raportów.