Korporacyjne systemy zarządzania nauką - Najpopularniejsze aplikacje - Etiopia

Trainual

trainual.com

Trainual to platforma do transferu wiedzy i szkoleń, na której rozwijające się zespoły tworzą podręcznik pokazujący, jak robią to, co robią. Dzięki Trainual każdy proces, polityka i procedura dotycząca wszystkich ról i obowiązków w Twojej firmie można łatwo udokumentować, zorganizować, przypisać i p...