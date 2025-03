Podstawowe oprogramowanie HR - Najpopularniejsze aplikacje

Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Podstawowe oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR), znane również jako oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), centralizuje informacje o pracownikach w ramach ujednoliconego systemu. Te podstawowe systemy HR zaprojektowano z myślą o zarządzaniu istotnymi danymi, takimi jak płace i świadczenia, w ramach dostępnej, scentralizowanej bazy danych. Chociaż tradycyjnie określa się je jako systemy informacji o zasobach ludzkich (HRIS) lub systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), termin HCM stał się ostatnio bardziej powszechny. Firmy korzystają z podstawowego oprogramowania HR do prowadzenia szczegółowych profili pracowników, przechowywania ważnych dokumentów i analizowania trendów organizacyjnych z kompleksowej perspektywy. Systemy te, zwykle używane przez działy HR, umożliwiają menedżerom HR monitorowanie dokumentacji pracowników i generowanie raportów na temat kluczowych wskaźników. Wiele podstawowych rozwiązań HR obejmuje funkcje samoobsługi, umożliwiające pracownikom samodzielną aktualizację swoich świadczeń lub danych kontaktowych, usprawniając w ten sposób procesy HR. Często podstawowe oprogramowanie HR jest zintegrowane z szerszym pakietem do zarządzania zasobami ludzkimi lub oferuje zgodność z aplikacjami HR innych firm w celu zwiększenia jego funkcjonalności w różnych operacjach HR.