Mirro.io umożliwia szybko rozwijającym się MŚP budowanie przejrzystej i dobrze prosperującej kultury pracy, która sprzyja dobremu samopoczuciu pracowników i pomaga w zatrzymywaniu talentów. Nasza platforma do zarządzania wydajnością pomaga organizacjom przezwyciężyć brak zaangażowania w hybrydowym miejscu pracy, zachęcając do poczucia celu i stymulując dzielenie się w mediach społecznościowych oraz przynależność do społeczności na całym świecie. Zespoły i pojedyncze osoby korzystające z Mirro są szczęśliwsze, bardziej zaangażowane i bardziej produktywne. Jako platforma przyjazna dla użytkownika i wysoce społecznościowa, Mirro generuje ponad 5 tys. interakcji miesięcznie między członkami zespołu dzięki uznaniu, OKR, ciągłej informacji zwrotnej i znaczącym rozmowom na temat wydajności. Innowacyjne firmy, takie jak Tazz, Hochland, Free Now, E Co. i noissue. wykorzystaj Mirro, aby wzmocnić swoje zespoły i pielęgnować zdrowe, solidne relacje w pracy.