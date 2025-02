HROne

hrone.cloud

HROne to przyszłościowy pakiet HCM, który automatyzuje procesy HR, upraszcza interakcje międzyludzkie i dostarcza przydatnych informacji w celu tworzenia lepszych miejsc pracy. Dążąc do tego, aby wszystko HR działało na autopilocie, z powodzeniem usprawniliśmy funkcje HR na wszystkich etapach życia pracownika, oszczędzając miliony godzin w ponad 1100 przedsiębiorstwach. Liczba ta obejmuje nazwy z ponad 20 branż — Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher i Paynearby to tylko niektóre żeby wymienić tylko kilka. Najlepsza część? Dajemy naszym użytkownikom APLIKACJĘ MOBILNĄ za zerową cenę, aby pomóc im doświadczyć prawdziwej mocy automatyzacji HR w dowolnym miejscu i czasie. Wyróżniamy się na rynku oprogramowania HR dzięki następującym istotnym funkcjom: ✅ Pierwsza w historii skrzynka odbiorcza dla HR inspirowana Gmailem, która poprowadzi Cię przez cały dzień ✅ Innowacyjne analizy zadań umożliwiające wykonanie pracy na czas ✅ Intuicyjne globalne pole wyszukiwania umożliwiające śledzenie i uzyskiwanie dostępu do wszelkich informacji oraz system, który nie tylko obiecuje, ale faktycznie POKAZUJE PRAWDZIWY zwrot z inwestycji. Będąc pierwszym HCM, który podejmuje działania w czasie rzeczywistym we wszystkich zadaniach HR, odstraszając zaległości subtelnymi przypomnieniami, zapewniamy Ci sukces poprzez automatyzację wszystkich zadań operacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową - https://hrone.cloud/