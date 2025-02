Podstawowe oprogramowanie HR - Najpopularniejsze aplikacje - Singapur

Paylocity

paylocity.com

Nasza wszechstronna platforma oprogramowania umożliwia profesjonalistom HR łatwe zarządzanie codziennymi zadaniami w zakresie płac, świadczeń, talentów i zarządzania personelem. Ale tym, co nas wyróżnia, jest to, że nasza technologia jest poparta kulturą, która naprawdę dba o sukces naszych klientów. Dostawcy będą jedynie sprzedawać Ci produkt. Ale partner tak naprawdę troszczy się o Ciebie i Twoją firmę. Partner potrzebuje czasu, aby Cię poznać i zrozumieć Twoje potrzeby. Współpracujemy z Tobą, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, które przyniosą korzyści Twojej firmie już dziś, torując jednocześnie drogę do lepszego jutra. A jutro wszystko będzie zależeć od Twojego zespołu. Wszystko, co robimy, ma na celu wsparcie Cię w osiągnięciu Twoich celów. Razem zajmiemy się Twoją codzienną pracą, abyś mógł spędzić więcej czasu na budowaniu kultury, której pragniesz Ty i Twoi pracownicy. Dla profesjonalistów, którzy pragną prawdziwego partnerstwa, Paylocity jest firmą kadrowo-płacową, która uwalnia Cię od zadań dnia dzisiejszego, dzięki czemu razem możemy spędzić więcej czasu skupiając się na obietnicach jutra. Idźmy razem do przodu.