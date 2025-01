Podstawowe oprogramowanie HR - Najpopularniejsze aplikacje - Portugalia

Paycom

paycom.com

Od 25 lat firma Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) upraszcza firmy i życie swoich pracowników dzięki łatwej w użyciu technologii kadrowo-płacowej, aby zapewnić przejrzystość poprzez bezpośredni dostęp do ich danych. A dzięki pierwszemu w branży rozwiązaniu Beti® pracownicy wykonują teraz własną listę płac i są proszeni o znalezienie i naprawienie kosztownych błędów przed przesłaniem listy płac. Od wdrażania i rejestracji świadczeń po zarządzanie talentami i nie tylko, oprogramowanie Paycom usprawnia procesy, zwiększa wydajność i zapewnia pracownikom kontrolę nad własnymi informacjami HR, a wszystko to w jednej aplikacji. Firma Paycom, uznawana w całym kraju za technologię i kulturę miejsca pracy, może teraz obsługiwać firmy każdej wielkości w USA i za granicą. Paycom jest liderem cyfrowej transformacji w amerykańskim miejscu pracy. Nasze zaangażowanie w naszą kulturę i wartości doprowadziło do tego, że zostaliśmy uznani przez Fast Company za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, jedno z najlepszych miejsc pracy w Ameryce według Newsweeka i najlepszych pracodawców w USA przez Top Workplaces. Paycom ma około 36 820 klientów w całych Stanach Zjednoczonych (stan na 31 grudnia 2023 r.), co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim. W dniu 15 kwietnia 2014 r. Paycom stała się spółką publiczną, której akcje zostały otwarte do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku pod symbolem PAYC. Na początku 2020 roku spółka dołączyła do indeksu S&P 500.