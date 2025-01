Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie śledzące pliki cookie - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do monitorowania informacji o użytkowniku, takich jak adresy IP i aktywność przeglądania, gdy odwiedza on stronę internetową firmy. Oprogramowanie do śledzenia plików cookie bada strony internetowe pod kątem wykrywania i katalogowania różnych technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi, piksele śledzące, obiekty lokalne, wtyczki i zintegrowana treść, taka jak filmy. Umożliwia to firmom ujawnianie użytkownikom tych modułów śledzących, uzyskiwanie zgody na śledzenie użytkowników i przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO i e-prywatność, które wymagają zgody użytkownika przed włączeniem plików cookie. Oprogramowanie do śledzenia plików cookie zazwyczaj składa się z lekkich skryptów, które można łatwo wdrożyć w istniejących witrynach internetowych. Po zakończeniu skanowania plików cookie i modułów śledzących oprogramowanie generuje powiadomienie o plikach cookie zawierające wyniki. Zespoły ds. prywatności mogą następnie włączyć to powiadomienie do formularzy zgody i polityk prywatności. Oprogramowanie do śledzenia plików cookie często współpracuje z oprogramowaniem do zarządzania zgodami, aby zautomatyzować obsługę preferencji śledzenia użytkownika. Różni się od oprogramowania do zarządzania tagami, które koncentruje się na pomaganiu marketerom w zarządzaniu modułami śledzącymi, głównie w celach reklamowych. Oprogramowanie do śledzenia plików cookie zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc zespołowi ds. prywatności firmy w identyfikacji technologii śledzenia witryn internetowych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, zapewniając ochronę danych użytkowników.