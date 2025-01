Narzędzia optymalizacji współczynnika konwersji - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp to wszechstronna platforma marketingowa stworzona dla małych firm. Dzięki narzędziom takim jak raportowanie i analizy, marketingowy CRM, kampanie e-mailowe, biuletyny i zarządzanie treścią możesz umieścić swoich klientów w centrum uwagi, dzięki czemu możesz mądrzej promować i szybciej rozwijać swoją firmę. Aplikacja mobilna Mailchimp Marketing i CRM pomaga mądrzej promować firmę i szybciej rozwijać firmę od pierwszego dnia. Uzyskaj dostęp do potrzebnych narzędzi, gdziekolwiek zaprowadzi Cię praca, i rozpocznij pracę w ciągu kilku minut — nie jest wymagane żadne doświadczenie. Dzięki Mailchimp nigdy nie przegapisz okazji do dokonania sprzedaży, przyciągnięcia klientów z powrotem, znalezienia nowych subskrybentów lub podzielenia się misją swojej marki. Użyj Mailchimp do: * Marketing CRM - Bądź na bieżąco ze swoimi kontaktami dzięki Marketing CRM firmy Mailchimp. Znajdź i dodaj nowych klientów za pomocą narzędzi do importowania kontaktów, takich jak skaner wizytówek. Śledź wzrost liczby odbiorców i przeglądaj statystyki dotyczące poszczególnych kontaktów na pulpicie nawigacyjnym. Zrób to wszystko w jednym miejscu — dzwoń, wysyłaj SMS-y i e-maile bezpośrednio z aplikacji. Zapisuj notatki i dodawaj znaczniki po każdej interakcji, aby zapamiętać ważne szczegóły. * Raporty i analizy - Uzyskaj głębszy wgląd w wyniki sprzedaży i marketingu. Śledź wyniki wszystkich swoich kampanii i otrzymuj praktyczne rekomendacje dotyczące ulepszeń. Przeglądaj raporty i analizy dotyczące kampanii e-mailowych, stron docelowych, reklam na Facebooku i Instagramie, postów w mediach społecznościowych i pocztówek. * E-maile i automatyzacje - Twórz, edytuj i wysyłaj kampanie e-mailowe, biuletyny i automatyzacje. Za pomocą jednego kliknięcia Wyślij ponownie do osób nieotwierających i e-maili retargetujących produkty, będziesz w stanie ponownie zaangażować klientów i błyskawicznie zwiększyć sprzedaż. * Reklamy na Facebooku i Instagramie - twórz i publikuj reklamy, ustalaj budżet i kieruj reklamy do określonej grupy. Docieraj do nowych osób, angażuj istniejące kontakty, twórz niestandardowe grupy odbiorców lub przyciągaj ponownie odwiedzających witrynę. * Rekomendacje marketingowe — uzyskaj praktyczne rekomendacje, które pomogą ulepszyć Twój marketing. Dowiedz się, kiedy nadszedł czas, aby skonfigurować wiadomość e-mail o porzuconym koszyku lub uzyskać przypomnienie o ustawieniu logo swojej marki. * Zarządzanie marką - przesyłaj obrazy ze swojego urządzenia bezpośrednio do Mailchimp i używaj ich we wszystkich swoich kampaniach.