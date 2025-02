Oprogramowanie do marketingu konwersacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Turcja

Genesys Cloud

genesys.com

Platforma Genesys Cloud CX™ cieszy się zaufaniem tysięcy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw i jest uznawana na całym świecie za wiodące w branży rozwiązanie do call center w chmurze i platformę obsługi klienta (CX). Bez względu na to, gdzie zaczyna się lub kończy rozmowa z klientem, Genesys Cloud CX zmienia doświadczenie klienta. Łączy wiedzę między zespołami, narzędziami i interakcjami, dzięki czemu dysponujesz danymi umożliwiającymi łatwe rozwiązywanie problemów klientów. Spotkaj się ze swoimi klientami w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym kanale, korzystając z pakietu kanałów cyfrowych. * Automatyzuj pomyślne wyniki Uprość sposób nawiązywania kontaktu z klientami w różnych kanałach. Dzięki inteligentnej automatyzacji całej podróży klienta możesz wykorzystać zdobyte dane i spostrzeżenia, aby podjąć właściwe działania we właściwym czasie i uzyskać najlepsze wyniki. * Innowacje na dużą skalę Zapewnij swoim pracownikom i agentom call center informacje, których potrzebują, korzystając z narzędzia stworzonego z myślą o zwiększaniu zaangażowania, ulepszaniu interakcji z klientami i zwiększaniu wydajności Twojego zespołu. * Wyobraź sobie na nowo doświadczenia, które mają znaczenie Używaj Genesys Cloud CX jako wszechstronnej aplikacji call center w chmurze i łatwo rozszerzaj pakiet o setki pakietów integracji. Wykorzystaj w pełni komponowalną platformę obsługi klienta z integracjami i aplikacjami innych firm, dzięki czemu możesz docierać do klientów w dowolnym momencie i dowolnym kanałem. Dzięki kompleksowemu pakietowi funkcji cyfrowych w Genesys Cloud CX pracownicy call center i klienci mogą bezproblemowo prowadzić rozmowy za pośrednictwem kanałów cyfrowych, takich jak czat, e-mail, SMS-y i media społecznościowe. Popraw jakość obsługi klienta dzięki botom i predykcyjnej sztucznej inteligencji (AI) oraz kieruj się do ludzkiego agenta call center, gdy klienci mają bardziej złożone potrzeby. Genesys na nowo definiuje doświadczenie klienta dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu dla call center. Nasz wielokrotnie nagradzany Genesys Cloud CX wdraża się w ciągu kilku dni, jest intuicyjny w obsłudze i wprowadza innowacje dzięki aktualizacjom co tydzień. Dzięki pulpitom nawigacyjnym działającym w czasie rzeczywistym, prostym narzędziom do zarządzania i analizom, Genesys Cloud CX zapewnia wgląd potrzebny do prowadzenia firmy. A Ty wprowadzisz swoje contact center i strategię CX w przyszłość – niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoi agenci i jakimi kanałami obsługują.